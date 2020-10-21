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    Клаксвик — Б36 Торсхавн: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Клаксвик — Б36 Торсхавн: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

    Футбол
    В 20:30 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч «Клаксвик» — «Б36 Торсхавн».

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    Последний матч между собой: «Б36 Торсхавн» — «Клаксвик» 6:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Клаксвик» и «Б36 Торсхавн», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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