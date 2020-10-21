Клаксвик — Б36 Торсхавн: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2020)

В 20:30 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Б36 Торсхавн» — «Клаксвик» 6:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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