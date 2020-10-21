Чемпионат Греции будет проходить без зрителей

Футбольные матчи в Греции по-прежнему будут проходить без зрителей, сообщает пресс-служба главы правительства «эллинов».

Данное решение принял премьер-министр страны Кириакос Мицотакис из-за роста инфицированных коронавирусом.

Ранее экспертная комиссия министерства здравоохранения дала согласие на возвращение ограниченного числа болельщиков на стадионы — 10% от общей вместимости каждой двери, но не более 3,5 тысячи человек. С начала пандемии коронавируса игры проходили без болельщиков на трибунах.

Первые игры в присутствии болельщиков в Греции должны были сыграть вечером в среду «Олимпиакос» и «Марсель», а в четверг ПАОК — «Омония». Затем в присутствии болельщиков должны были проходить игры чемпионата греческой Суперлиги с 31 октября. 0