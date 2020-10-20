Это’О раскритиковал France Football

Бывший нападающийраскритиковал France Football после номинации на звание лучшего правого нападающего в истории.

«Спасибо, но справа я играл сезон или два, в то время, как в центре нападения — 25 лет. Это неуважение. France Football, этот опрос ерунда!» — написал Это'О в своем Twitter.

38-летний форвард также выступал за «Реал», «Мальорку», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.

Среди прочих неоднозначных решений France Football — наличие Кларенса Зеедорфа и Хосепа Гвардиолы среди претендентов на звание лучшего опорника в истории. 0