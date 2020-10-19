Малком не поможет «Зениту» в игре с «Брюгге»

Главный тренеррассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против

«Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но, я думаю, они решаемы.

Физическое состояние команды? Счет идет на часы, меньше двух суток прошло после последнего матча. Мы мониторим состояние игроков на каждой тренировке, будем завтра принимать решение по стартовому составу», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

Ранее стало известно, что у 23-летнего бразильского форварда травма колена, которую он получил на одной из тренировок.

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдет завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск. 0