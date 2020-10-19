«Химки» будут проводить домашние матчи РПЛ без зрителей

Губернатор Московской областиобъявил об ограничениях в регионе в связи с пандемией коронавируса.

С 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей.

«Мы в среду примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничения в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах будет запрещено.

Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Я также хочу подчеркнуть, что все ключевые отраслевики сегодня главным заданием имеют разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья. Эта работа является для нас принципиально важной», — приводит слова Воробьева «Интерфакс».

Таким образом, подмосковные «Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей. Ближайшая встреча на «Арене Химки» пройдет 1 ноября с «Зенитом». Начало — в 14:00 мск. 0