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    УЕФА назначил арбитров на матчи «Зенита» и «Краснодара» в ЛЧ

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    УЕФА на официальном сайте огласил имена арбитров, которые обслужат матчи 1-го тура Лиги чемпионов 20 октября.

    УЕФА назначил арбитров на матчи «Зенита» и «Краснодара» в ЛЧ
    УЕФА назначил арбитров на матчи «Зенита» и «Краснодара» в ЛЧ

    Среди этих матчей два с участием российских клубов. «Зенит» примет «Брюгге», а «Краснодар» сыграет на выезде с «Ренном».

    Матч «сине-бело-голубых» с бельгийским клубом, который пройдет в Санкт-Петербурге, рассудит французский арбитр Бенуа Бастьен. Помогать ему будут француз Фредерик Хакетт и израильтянин Рой Хассан. Четвертый судья — Карим Абед (Франция). Видеопомощник судьи — Бенуа Мийо, его помощник — Вилли Делажо (оба Франция).

    Тасос Сидиропулос возглавит греческую бригаду арбитров в матче между французским «Ренном» и «Краснодаром». Лайнсменами встречи назначены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, четвертый рефери — Яннис Пападопулос. За систему видеопомощи арбитрам будут отвечать итальянцы Паоло Валери и его ассистент Фабио Мареска. 0

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