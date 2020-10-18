Моуринью назвал камбек «Вест Хэма» заслуженным

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (3:3) в матче пятого тура АПЛ.

Отметим, что по ходу встречи «шпоры» вели 3:0, но растеряли преимущество.

«Таков футбол. Конечно, я должен проанализировать второй тайм, причем сделать это не на публике, но для вас я предпочту сказать, что таков футбол, и отметить веру "Вест Хэма" в себя.

Нелегко, проигрывая 0:3 и уступая по всем статьям, продолжать верить.

Я знал, что они уже не та команда, что была в прошлом сезоне, но растерять преимущество в три мяча — серьезное наказание для нас. И оно заслуженное», — цитирует Моуринью BBC. 0