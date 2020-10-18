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    Моуринью назвал камбек «Вест Хэма» заслуженным

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (3:3) в матче пятого тура АПЛ.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Отметим, что по ходу встречи «шпоры» вели 3:0, но растеряли преимущество.

    «Таков футбол. Конечно, я должен проанализировать второй тайм, причем сделать это не на публике, но для вас я предпочту сказать, что таков футбол, и отметить веру "Вест Хэма" в себя.

    Нелегко, проигрывая 0:3 и уступая по всем статьям, продолжать верить.

  • «Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом», ведя 3:0
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    • Я знал, что они уже не та команда, что была в прошлом сезоне, но растерять преимущество в три мяча — серьезное наказание для нас. И оно заслуженное», — цитирует Моуринью BBC. 0

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