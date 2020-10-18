«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: счте матча 3:3, обзор голов

«Шпоры» открыли счет уже на первой минуте. Кейн вырезал отличную передачу в штрафную на ход Сону, а тот выверенным ударом послал мяч в правый нижний угол ворот.
На 8-й минуте Сон добрался до мяча чуть левее штрафной «Вест Хэма» и прострелил на Кейна, которому, казалось, все направления для удара перекрывали — но он ухитрился пробить через ноги Огбонны низом в ближний угол.
А на 16-й минуте Сон из центральной части поля выполнил передачу на левый фланг, Регилон прошёл к штрафной и навесил на Кейна, который открылся на грани офсайда и головой вколотил мяч в сетку.
«Молотобойцы» отквитали один мяч лишь на 82-й минуте. Крессвел с левого фланга навесил в штрафную «Тоттенхэма», где Бальбуэна перепрыгнул Давинсона Санчеса и головой отправил мяч под дальнюю штангу.
Спустя три минуты пошёл навес в штрафную «шпор» с правого фланга, причём не самый опасный — но тот же Санчес, пытаясь выбить мяч головой, срезал его в свои ворота.
А в компенсированное время пошёл навес в штрафную «Тоттенхэма» с левого фланга, Снодграсс зацепился было за мяч, но защитник его выбил.
На подборе оказался Лансини, который с 26 метров наснес кручёный удар в правую девятку. По невероятной траектории полетел мяч, и едва дотянувшийся до него Льорис не смог помешать ему влететь в ворота.
Отметим, что нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл вышел на замену во втором тайме. 31-летний валлиец заменил Стевена Бергвейна на 72-й минуте. Для него это был первый матч после возвращения в клуб.
«Шпоры» набрали восемь очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» расположились на восьмой позиции с семью очками.
24 октября «Вест Хэм» на своем поле примет «Манчестер Сити», а 26-го числа «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Бернли». 0