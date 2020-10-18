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    «Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом», ведя 3:0

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: счте матча 3:3, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Шпоры» открыли счет уже на первой минуте. Кейн вырезал отличную передачу в штрафную на ход Сону, а тот выверенным ударом послал мяч в правый нижний угол ворот.

    На 8-й минуте Сон добрался до мяча чуть левее штрафной «Вест Хэма» и прострелил на Кейна, которому, казалось, все направления для удара перекрывали — но он ухитрился пробить через ноги Огбонны низом в ближний угол.

    А на 16-й минуте Сон из центральной части поля выполнил передачу на левый фланг, Регилон прошёл к штрафной и навесил на Кейна, который открылся на грани офсайда и головой вколотил мяч в сетку.

    «Молотобойцы» отквитали один мяч лишь на 82-й минуте. Крессвел с левого фланга навесил в штрафную «Тоттенхэма», где Бальбуэна перепрыгнул Давинсона Санчеса и головой отправил мяч под дальнюю штангу.

    Спустя три минуты пошёл навес в штрафную «шпор» с правого фланга, причём не самый опасный — но тот же Санчес, пытаясь выбить мяч головой, срезал его в свои ворота.

    А в компенсированное время пошёл навес в штрафную «Тоттенхэма» с левого фланга, Снодграсс зацепился было за мяч, но защитник его выбил.

    На подборе оказался Лансини, который с 26 метров наснес кручёный удар в правую девятку. По невероятной траектории полетел мяч, и едва дотянувшийся до него Льорис не смог помешать ему влететь в ворота.

    Отметим, что нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл вышел на замену во втором тайме. 31-летний валлиец заменил Стевена Бергвейна на 72-й минуте. Для него это был первый матч после возвращения в клуб.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Вест Хэм 3:3
    Голы: 1:0 Сон Хын Мин (1'), 2:0 Гарри Кейн (8'), 3:0 Гарри Кейн (16'), 3:1 Фабиан Бальбуэна (82'), 3:2 Давинсон Санчес (автогол) (85'), 3:3 Мануэль Лансини (90') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80'), Мусса Сиссоко, Стивен Бергвейн (Гарет Бэйл, 72'), Tanguy Ndombele (Гарри Уинкс, 73'), Гарри Кейн Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Владимир Цоуфаль, Анджело Огбонна, Артур Масуаку (Роберт Снодграсс, 90'), Пабло Форнальс (Мануэль Лансини, 77'), Джаррод Боуэн, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 77') Предупреждения: Майкл Антонио (20'), Анджело Огбонна (72'), Томаш Соучек (77'), Артур Масуаку (89'), Мануэль Лансини (90')

    «Шпоры» набрали восемь очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» расположились на восьмой позиции с семью очками.

    24 октября «Вест Хэм» на своем поле примет «Манчестер Сити», а 26-го числа «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Бернли». 0

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