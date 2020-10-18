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    «Уэска» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»

    «Уэска» — «Вальядолид»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Уэска» в домашнем матче шестого тура испанской Примеры сыграла вничью с «Вальядолидом» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости вышли вперед на 35-й минуте благодаря голу Бруно Гонсалеса. На 51-й минуте Вальдо Рубио реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

    Хозяева сократили отставание на 52-й минуте усилиями Рафаэля Мира. Еще через четыре минуты Сандро Рамирес установил окончательный результат.

    Футбол. Испания. Примера
    Уэска — Вальядолид 2:2
    Голы: 0:1 Бруно Гонсалес (35'), 0:2 Вальдо Рубио (пенальти) (51'), 1:2 Рафаэль Мир Висенте (52'), 2:2 Сандро Рамирес (56') Уэска: Андрес Фернандес, Pablo Maffeo, Хорхе Пулидо, Луизинью (Хавьер Галан, 77'), Димитриос Сиовас, Pedro Mosquera, Давид Феррейро, Javi Ontiveros (Сандро Рамирес, 56'), Хайме Сеоане, Борха Гарсия (Sergio Gomez, 77'), Рафаэль Мир Висенте Вальядолид: Роберто, Luis Perez, Бруно Гонсалес, Джавад Эль-Амик, Начо Мартинес, Оскар Плано, Рубен Алькарас (Kike Perez, 63'), Тони Вилья (Шош-Зальман Вайссман, 75'), Феде Сан Эметерио (Хоакин Фернандес, 63'), Вальдо Рубио (Рауль Карнеро, 80'), Серхио Гвардиола (Marcos de Sousa, 74') Предупреждения: Бруно Гонсалес (12'), Pablo Maffeo (72'), Хоакин Фернандес (89')

    В турнирной таблице Примеры «Уэска» занимает 16-е место (5 очков), а «Вальядолид» — 19-е (3 очка). 0

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