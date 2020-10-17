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    Примера. «Севилья» проиграла «Гранаде», «Барса» будет гостить в Хетафе

    Подробности матчей испанской Примеры шестого тура

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    С 17 по 18 октября в Ла Лиге состоятся игры шестого игрового дня.

    «Гранада» — «Севилья» 1:0

    В матче 6-го тура Ла Лиги «Севилья» в гостях проиграла «Гранаде» со счетом 0:1.

    Единственный мяч на 82-й минуте забил Янхель Эррера.

    Отметим, что перед самой концовкой первого тайма «Севилья» осталась в меньшинстве — удаление заработал Хоан Хордан.

    «Севилья» потерпела первое поражение на старте сезона и с 7 очками занимает сельмое строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Гранада» набрала 10 баллов и поднялась на втрое место.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Севилья 1:0
    Гол: 1:0 Янхель Эррера (82') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Карлос Нева, Домингуш Дуарте (Хесус Вальехо, 44'), Максим Гоналон (Янхель Эррера, 60'), Luis Milla, Антонио Пуэртас, Анхель Монторо (Федерико Вико, 75'), Кенеди (Дарвин Мачис, 60'), Роберто Сольдадо (Луис Суарес, 74') Севилья: Яссин Буну, Серджи Гомес (Франко Васкес, 85'), Хесус Навас, Серхио Эскудеро (Маркос Акунья, 18'), Диего Карлос, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Фернандо, Сусо (Лукас Окампос, 46'), Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эн-Несири, 70'), Карлос Фернандес (Люк де Йонг, 46') Предупреждения: Фернандо (10'), Максим Гоналон (30'), Димитри Фулкье (40'), Жоан Жордан (45'), Жоан Жордан (45'), Мунир Эль-Хаддади (59'), Антонио Пуэртас (71'), Федерико Вико (85'), Франко Васкес (90')

    Напомним, «Севилья» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов. Команды встретятся 4 и 24 ноября.

    «Сельта» — «Атлетико»

    17 октября, 17:00

    «Реал Мадрид» — «Кадис»

    17 октября, 19:30

    «Хетафе» — «Барселона»

    17 октября, 22:00

    «Эйбар» — «Осасуна»

    18 октября, 13:00

    «Атлетик» — «Леванте»

    18 октября, 15:00

    «Вильярреал» — «Валенсия»

    18 октября, 17:00

    «Алавес» — «Эльче»

    18 октября, 19:30

    «Уэска» — «Вальядолид»

    18 октября, 19:30

    «Бетис» — «Реал Сосьедад»

    18 октября, 22:00

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