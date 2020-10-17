В нидерландском клубе выявлено девять случаев коронавируса

В нидерландскомзафиксировано девять случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт клуба, заразились четыре игрока первой команды, двое — из молодежки и три сотрудника, все они были изолированы. Имена заболевших не разглашаются.

После четырех туров АЗ идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В Лиге Европы команда сыграет в одной группе с «Риекой», «Наполи» и «Реалом Сосьедад».

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