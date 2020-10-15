Зобнин: Черчесов в перерывае указал на тактические нюансы, в плане «физики» вопросов вообще нет

Полузащитник сборной Россииоценил игру национальной команды в домашнем матче Лиги нации с Венгрией (0:0).

«Я считаю, что физически все было в порядке. Дело в том, как мы играли, как прессинговали, получалось у нас это или нет. В плане "физики" вопросов вообще никаких нет, весь второй тайм провели около штрафной соперника.

В перерыве Черчесов указал на какие-то тактические нюансы. Нельзя сказать, что он накачал нас как-то, что мы побежали. Говорили, как прессинговать, как вскрывать оборону.

Первые 20 минут в первом тайме мы упустили, потом разбегались, после этого все пошло нормально», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Сборная России лидирует в своей группе Лиги наций после четырех туров. 0