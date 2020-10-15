«Краснодар» объявил о старте продаж билетов на матч с «Челси»
globallookpress.com
Обладатели клубных абонементов сезона-2019/20 получают приоритетное право при покупке билетов. Минимальная цена — 1000 рублей.
Напомним, посещаемость стадиона ограничивается 30 процентами от общей вместимости стадиона согласно требованиям УЕФА.
⚡⚡⚡ Билеты на #КраснодарЧелси в продаже 🔥— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 15, 2020
Информация о приоритете выкупа и ценах в фотокарусели 👇
Больше информации на нашем официальном сайте. Ссылка 👉 https://t.co/9dxRzPEUno#ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе pic.twitter.com/HHrGWPmuNH
Матч с «Челси» состоится 28 октября. Также в группе с «быками» выступят «Севилья» и «Ренн».