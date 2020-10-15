«Краснодар» объявил о старте продаж билетов на матч с «Челси»

на своем официальном сайте объявил о старте продаж билетов на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против

Обладатели клубных абонементов сезона-2019/20 получают приоритетное право при покупке билетов. Минимальная цена — 1000 рублей.

Напомним, посещаемость стадиона ограничивается 30 процентами от общей вместимости стадиона согласно требованиям УЕФА.

Матч с «Челси» состоится 28 октября. Также в группе с «быками» выступят «Севилья» и «Ренн».

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