Грузия
Украина
Грузия
Турнирное положение: Грузины нынешнюю Лигу наций проводят довольно успешно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Грузия в четырех стартовых турах квалификации набрала 6 очков. Отставание от лидера Чехии лишь минимальное.
Грузия — Украина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации грузины не запишут себе в актив. Команда с минимальным счетом уступила Албании.
При этом чуть ранее грузины проиграли еще и Украине (0:1). Зато те же албанцы были обыграны, причем также минимально.
Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Нестабильные грузины не преуспевают в плане реализации. При этом команда забила 5 мячей, а вот в двух своих последних поединках не сумели отличиться.
Матчи с украинцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Грузия проиграла 3 раза при 2 паритетах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Хвича Кварацхелия и его партнеры намерены поквитаться за выездную неудачу.
Украина
Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций выступает крайне неуверенно. На текущий момент «желто-синие» находятся на 4 месте турнирной таблицы.
Причем Украина в 4 поединках квалификации добыла 4 зачетных балла. При этом команда Сергея Реброва еще не потеряла шансы даже на 1 место.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не сумела победить. Украина подписала мировую с Чехией (1:1).
До того команда с трудом переиграла грузин (1:0). А вот тем же чехам «желто-синие» уступили в весьма боевой встрече (2:3).
Вообще же, Украина в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Виталий Буяльский, Александр Тымчик — травмированы.
Состояние команды: на данном этапе подопечные Реброва явно не блещут пресловутой монолитностью. При этом Украина просто обязана побеждать в этой встрече.
Прибалтийцам, дабы сохранить прописку в дивизионе B, в этом поединке нужно набирать очки. И уж наверняка Украина не собирается отсиживаться в тылах.
В атаке наверняка проявит себя фактурный Артём Довбик. Да и подносчиков снарядов в составе команды с избытком.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и грузины в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.
Статистика для ставок
- Грузины проиграли и не забивали в 2 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч
- Грузия еще ни разу в истории не обыгрывала украинцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
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Прогноз: Украинцы мотивированы выбраться со дна таблицы, плюс традиционно успешно противостоят грузинам.
Номинальные хозяева имеют серьезные проблемы с реализацией, плюс проиграли в двух своих последних матчах.
Ставка: Победа Украины за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15