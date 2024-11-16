ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп Соколинский«У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов Томаш АмаралВетер перемен. Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака» Арне СлотЭффект Слота и еще пять причин, почему «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
    Все новости спорта

    Украина повторно одолеет грузин

    Грузия — Украина: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.90. 16.11.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Грузии Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Грузия — Украина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Шапаренко
    16 ноября в 5-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Грузия и Украина. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Украина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 16 Ноября 2024 года

    Грузия

  • Тбилиси
    •  Грузия 20:00 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Грузия

    Турнирное положение: Грузины нынешнюю Лигу наций проводят довольно успешно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Грузия в четырех стартовых турах квалификации набрала 6 очков. Отставание от лидера Чехии лишь минимальное.

    Грузия — Украина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации грузины не запишут себе в актив. Команда с минимальным счетом уступила Албании.

    При этом чуть ранее грузины проиграли еще и Украине (0:1). Зато те же албанцы были обыграны, причем также минимально.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Нестабильные грузины не преуспевают в плане реализации. При этом команда забила 5 мячей, а вот в двух своих последних поединках не сумели отличиться.

    Матчи с украинцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Грузия проиграла 3 раза при 2 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Хвича Кварацхелия и его партнеры намерены поквитаться за выездную неудачу.

    Украина

    Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций выступает крайне неуверенно. На текущий момент «желто-синие» находятся на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Украина в 4 поединках квалификации добыла 4 зачетных балла. При этом команда Сергея Реброва еще не потеряла шансы даже на 1 место.

  • Ничего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года
  • Знаменитый итальянец провалил начало сезона и чемпионы Европы не колеблясь уволят легенду клуба
  • 13/11/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не сумела победить. Украина подписала мировую с Чехией (1:1).

    До того команда с трудом переиграла грузин (1:0). А вот тем же чехам «желто-синие» уступили в весьма боевой встрече (2:3).

    Вообще же, Украина в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Виталий Буяльский, Александр Тымчик — травмированы.

    Состояние команды: на данном этапе подопечные Реброва явно не блещут пресловутой монолитностью. При этом Украина просто обязана побеждать в этой встрече.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Прибалтийцам, дабы сохранить прописку в дивизионе B, в этом поединке нужно набирать очки. И уж наверняка Украина не собирается отсиживаться в тылах.

    В атаке наверняка проявит себя фактурный Артём Довбик. Да и подносчиков снарядов в составе команды с избытком.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и грузины в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Грузины проиграли и не забивали в 2 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч

    • Грузия еще ни разу в истории не обыгрывала украинцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: Украинцы мотивированы выбраться со дна таблицы, плюс традиционно успешно противостоят грузинам.

    Номинальные хозяева имеют серьезные проблемы с реализацией, плюс проиграли в двух своих последних матчах.

    Ставка: Победа Украины за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Индонезия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Уганда — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Замбия — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Сочи — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Фенербахче — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кипр — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Габон — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Грузия — Украина: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Украина повторно одолеет грузин
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры