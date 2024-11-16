16 ноября в 5-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Грузия и Украина. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Украина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: Грузины нынешнюю Лигу наций проводят довольно успешно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Грузия в четырех стартовых турах квалификации набрала 6 очков. Отставание от лидера Чехии лишь минимальное.

Последние матчи: минувший тур квалификации грузины не запишут себе в актив. Команда с минимальным счетом уступила Албании.

При этом чуть ранее грузины проиграли еще и Украине (0:1). Зато те же албанцы были обыграны, причем также минимально.

Вообще, в 5 своих последних матчах Грузия разжилась 2 викториями. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Нестабильные грузины не преуспевают в плане реализации. При этом команда забила 5 мячей, а вот в двух своих последних поединках не сумели отличиться.

Матчи с украинцами для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Грузия проиграла 3 раза при 2 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Хвича Кварацхелия и его партнеры намерены поквитаться за выездную неудачу.

Украина

Турнирное положение: Эта команда в Лиге наций выступает крайне неуверенно. На текущий момент «желто-синие» находятся на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Украина в 4 поединках квалификации добыла 4 зачетных балла. При этом команда Сергея Реброва еще не потеряла шансы даже на 1 место.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не сумела победить. Украина подписала мировую с Чехией (1:1).

До того команда с трудом переиграла грузин (1:0). А вот тем же чехам «желто-синие» уступили в весьма боевой встрече (2:3).

Вообще же, Украина в 5 своих последних матчах победила один раз. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Виталий Буяльский, Александр Тымчик — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе подопечные Реброва явно не блещут пресловутой монолитностью. При этом Украина просто обязана побеждать в этой встрече.

Прибалтийцам, дабы сохранить прописку в дивизионе B, в этом поединке нужно набирать очки. И уж наверняка Украина не собирается отсиживаться в тылах.

В атаке наверняка проявит себя фактурный Артём Довбик. Да и подносчиков снарядов в составе команды с избытком.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Да и грузины в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

Статистика для ставок

Грузины проиграли и не забивали в 2 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч

Грузия еще ни разу в истории не обыгрывала украинцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Грузия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Украинцы мотивированы выбраться со дна таблицы, плюс традиционно успешно противостоят грузинам.

Номинальные хозяева имеют серьезные проблемы с реализацией, плюс проиграли в двух своих последних матчах.

Ставка: Победа Украины за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15