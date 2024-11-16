В рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций Германия на своем поле примет Боснию и Герцеговину. Поединок пройдет 16 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Босния и Герцеговина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Германия

Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в своей группе с 10-ю очками в активе после 4-х туров. Германия опережает ближайших преследователей на 5 баллов.

Стоит отметить, что немецкая сборная потеряла всего 2 балла на групповом этапе, а на своем поле команда набрала максимум очков, не пропустив при этом ни одного мяча.

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги наций Германия минимально обыграла Нидерланды со счетом 1:0, забив единственный гол на 64-й минуте. До этого сборная одолела Боснию и Герцеговину (2:1).

У Германии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 4 матча подряд. За этот период сборная трижды победила и однажды сыграла вничью с Нидерландами (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Германия неплохо выступила на Евро-2024, дойдя до четвертьфинала. На сей раз сборная попытается показать высокие результаты уже в Лиге наций.

Германия демонстрирует очень хорошую игру в обороне, пропустив на групповом этапе всего 3 мяча при 10-и забитых. К слову, немецкая сборная зачастую выступает не основным составом, но все равно добивается результата.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Сборная является одним из главных аутсайдеров Лиги наций. Босния и Герцеговина занимает последнее 4-е место в группе с 1-м баллом в копилке.

Единственный балл сборная набрала именно на чужом поле. Босния и Герцеговина практически не имеет шансов на выход из группы, для этого необходимо обыгрывать Германию.

Последние матчи: В прошедшей встрече сборная на своем поле уступила Венгрии со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого Босния уступила Германии (1:2).

Сборная еще не выиграла ни одного матча в Лиге наций, лишь раз сыграв вничью с Венгрией (0:0) и трижды проиграв. За этот период Босния также уступила Нидерландам (2:5).

Состояние команды: У Боснии и Герцеговины уже давно не получается победить. В Лиге наций сборная, скорее всего, не выйдет из группы. В предстоящем матче будет очень сложно зацепиться за очки против немцев.

Последний раз Босния и Герцеговина цеплялась за результат в матчах против Германии еще в 2002-м году. Предстоящий поединок будет матчем жизни для гостей.

Статистика для ставок

Босния и Герцеговина не может победить на протяжении 10-и матчей подряд

Германия еще не проиграла ни одного матча в Лиге наций

В последних 4-х встречах немцы забили 10 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.10, победа Боснии и Герцеговины — 25.00, ничья — 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Германия разгромит Боснию и Герцеговину, не оставив шансов сопернику.

Ставка: Победа Германии с форой (-2.5) за 1.85.

Прогноз: Для разгромной победы Германии необходимо забить довольно много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Германии 3 больше за 1.85.