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    Германия продолжит свою беспроигрышную серию в Лиге наций

    Германия — Босния и Герцеговина. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига наций, 16 ноября 2024 года

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    Флориан Вирц — полузащитник сборной Германии
    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций Германия на своем поле примет Боснию и Герцеговину. Поединок пройдет 16 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Босния и Герцеговина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 16 Ноября 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 22:45 Босния и Герцеговина

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •

    Германия

    Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в своей группе с 10-ю очками в активе после 4-х туров. Германия опережает ближайших преследователей на 5 баллов.

    Стоит отметить, что немецкая сборная потеряла всего 2 балла на групповом этапе, а на своем поле команда набрала максимум очков, не пропустив при этом ни одного мяча.

    Германия — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Лиги наций Германия минимально обыграла Нидерланды со счетом 1:0, забив единственный гол на 64-й минуте. До этого сборная одолела Боснию и Герцеговину (2:1).

    У Германии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 4 матча подряд. За этот период сборная трижды победила и однажды сыграла вничью с Нидерландами (2:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Германия неплохо выступила на Евро-2024, дойдя до четвертьфинала. На сей раз сборная попытается показать высокие результаты уже в Лиге наций.

    Германия демонстрирует очень хорошую игру в обороне, пропустив на групповом этапе всего 3 мяча при 10-и забитых. К слову, немецкая сборная зачастую выступает не основным составом, но все равно добивается результата.

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: Сборная является одним из главных аутсайдеров Лиги наций. Босния и Герцеговина занимает последнее 4-е место в группе с 1-м баллом в копилке.

    Единственный балл сборная набрала именно на чужом поле. Босния и Герцеговина практически не имеет шансов на выход из группы, для этого необходимо обыгрывать Германию.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече сборная на своем поле уступила Венгрии со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого Босния уступила Германии (1:2).

    Сборная еще не выиграла ни одного матча в Лиге наций, лишь раз сыграв вничью с Венгрией (0:0) и трижды проиграв. За этот период Босния также уступила Нидерландам (2:5).

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    Состояние команды: У Боснии и Герцеговины уже давно не получается победить. В Лиге наций сборная, скорее всего, не выйдет из группы. В предстоящем матче будет очень сложно зацепиться за очки против немцев.

    Последний раз Босния и Герцеговина цеплялась за результат в матчах против Германии еще в 2002-м году. Предстоящий поединок будет матчем жизни для гостей.

    Статистика для ставок

    • Босния и Герцеговина не может победить на протяжении 10-и матчей подряд

    • Германия еще не проиграла ни одного матча в Лиге наций

    • В последних 4-х встречах немцы забили 10 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.10, победа Боснии и Герцеговины — 25.00, ничья — 10.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Германия разгромит Боснию и Герцеговину, не оставив шансов сопернику.

    Ставка: Победа Германии с форой (-2.5) за 1.85.

    Прогноз: Для разгромной победы Германии необходимо забить довольно много голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал Германии 3 больше за 1.85.

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    Германия — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Германия продолжит свою беспроигрышную серию в Лиге наций
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