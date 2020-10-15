ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ВенгрияВсе устали. Сборная России так и не забила венграм
  • 18:33
    • Азар пропустит матч с «Барселоной»
  • 18:04
    • Дадонов — второй в рейтинге свободных агентов НХЛ
  • 17:49
    • Полузащитник «Зенита» получил травму
  • 17:33
    • «Ростов» близок к приобретению шведского полузащитника
  • 17:02
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    Кейн: В больших играх ошибки могут стоить вам поражения

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии Сборная Дании Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал домашнее поражение от Дании (0:1) в матче Лиги наций.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    «Это была тяжелая игра. Я горжусь ребятами, они выложились на все сто. Мы контролировали игру до красной карточки, сразу после этого пропустили пенальти.

    Мы хорошо оборонялись, и у соперника не было особых моментов, а вот мы создавали их, и если бы повезло больше — могли реализовать их.

    Мы контролировали игру, у нас проходили хорошие кроссы в штрафную, и я думаю, это был лишь вопрос времени, когда мы их сломим и забьем гол.

    В больших играх ошибки могут стоить вам поражения, и это то, что произошло сегодня.

    Это отличная подготовка к Евро в следующем году, это хороший опыт для развития», — сказал игрок в интервью Sky Sports. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как крупно «Бавария» обыграет представителя Оберлиги?
  • «Дюрен» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Как проявит себя «Амур» в игре аутсайдеров конференций?
  • «Сочи» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Армейское дерби будет богатым на голы?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дюрен — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры