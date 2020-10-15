Кейн: В больших играх ошибки могут стоить вам поражения

Капитан сборной Англиипрокомментировал домашнее поражение от Дании (0:1) в матче Лиги наций.

«Это была тяжелая игра. Я горжусь ребятами, они выложились на все сто. Мы контролировали игру до красной карточки, сразу после этого пропустили пенальти.

Мы хорошо оборонялись, и у соперника не было особых моментов, а вот мы создавали их, и если бы повезло больше — могли реализовать их.

Мы контролировали игру, у нас проходили хорошие кроссы в штрафную, и я думаю, это был лишь вопрос времени, когда мы их сломим и забьем гол.

В больших играх ошибки могут стоить вам поражения, и это то, что произошло сегодня.

Это отличная подготовка к Евро в следующем году, это хороший опыт для развития», — сказал игрок в интервью Sky Sports. 0