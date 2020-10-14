«Ростов» подписал с защитника сборной Белоруссии

объявил о подписании контракта с футболистом брестского

Срок действия соглашения не сообщается. 24-летний игрок сборной Белоруссии присоединится к команде до закрытия трансферного окна.

На протяжении карьеры Павловец также выступал за БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». На счету новичка «Ростова» шесть матчей за сборную Белоруссии.

В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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