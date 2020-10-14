«Ростов» подписал с защитника сборной Белоруссии
globallookpress.com
Срок действия соглашения не сообщается. 24-летний игрок сборной Белоруссии присоединится к команде до закрытия трансферного окна.
На протяжении карьеры Павловец также выступал за БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». На счету новичка «Ростова» шесть матчей за сборную Белоруссии.
Александр Павловец присоединился к «Ростову» 👇https://t.co/RswC4G34Fd pic.twitter.com/8adOvzXHZ5— Football Club Rostov (@rostovfc) October 14, 2020
В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.