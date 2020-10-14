Молдавия — Словения (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Словения» — «Молдавия» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Молдавия» — «Словения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Молдавия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Молдавия» — «Словения».

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