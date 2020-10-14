Молдавия — Словения. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

В четвертом туре Лиги наций сборная Молдавии будет принимать сборную Словении в матче Лиги С. Игра пройдет на стадионе «Зимбру» 14 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Молдавия — Словения.

Молдавия

В группе 3 Лиги С эта сборная имеет худшую разницу голов (1:4). Поэтому с одним баллом на счету она на данный момент находится в зоне плей-аут.

В последних 12 матчах в разных турнирах Молдавия раз сыграла вничью, а во всех остальных встречах она уступила. В 2020 году эта сборная провела 5 поединков.

Зимой Молдавия потерпела поражение от Швеции в товарняке (0:1), а в первом туре Лиги наций была ничья с Косово (1:1). Во втором матче подопечные Энгина Фырата влетели Словении (0:1).

Все прогнозы на Лигу наций

7 октября сборная Молдавии встретилась с Италией в контрольном поединке, в котором она в итоге была разгромлена (0:6). 11 числа команда Фырата проиграла Греции (0:2).

Словения

В трех матчах Лиги наций эта команда забила всего 2 гола, а в ответ не пропустила ни одного. В турнирной таблице Группы 3 Лиги С она находится на втором месте, имея 7 очков.

В рамках первого тура Лиги наций Словения у себя дома принимала Грецию. На своем поле «парни» сдержали натиск греков и заработали 1 балл (0:0).

В следующем поединке подопечные Матьяжа Кека встретились с Молдавией. Игра на «Стожице» завершилась минимальной победой словенской сборной (1:0).

7 октября Словения решила провести товарищеский матч против Сан-Марино, в котором она раскатала оппонентов (4:0). А 11 числа команда Матьяжа Кека одолела Косово (1:0).

Прогноз и ставка

На победу Молдавии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.20, на ничью — 4.24, а на победу Словении — 1.45.

Словения выиграла три последних матча кряду, а вот Молдавия трижды уступила, не забив ни единого гола своим соперникам.

У себя дома молдаване будут защищать ничейный исход, ну а словенцы намерены увезти из Кишинева 3 очка. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.67. 0