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    Лев: Обе команды рисковали и совершали много ошибок

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии Лига наций Сборная Швейцарии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги домашнего матча Лиги наций против команды Швейцарии (3:3).

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    «Это был невероятно напряженный матч. Обе команды рисковали и совершали много ошибок.

    Мы плохо вошли в игру, но показали хороший боевой дух. В начале игры у нас было несколько хороших моментов.

    Мы допустили несколько ошибок в обороне и должны это исправить. Хорошо, что мы смогли вернуться в игру», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

    Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место. 0

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