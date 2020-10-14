Лев: Обе команды рисковали и совершали много ошибок

«Это был невероятно напряженный матч. Обе команды рисковали и совершали много ошибок.
Мы плохо вошли в игру, но показали хороший боевой дух. В начале игры у нас было несколько хороших моментов.
Мы допустили несколько ошибок в обороне и должны это исправить. Хорошо, что мы смогли вернуться в игру», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место. 0