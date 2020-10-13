Тренер «Милана» заразился коронавирусом

Тренерзаболел коронавирусом, сообщает пресс-служба миланского клуба.

«Вчера Даниэле Бонера после повышения температуры дома прошёл тестирование на коронавирус, результат которого показал положительный статус. Сейчас тренер дома в нормальном состоянии. Все остальные мазки, взятые у команды вчера, дали отрицательные результаты. Теперь будет осуществляться строгий мониторинг в соответствии с действующими протоколами», — пишется в официальном сообщении «россонери».

Напомним, что ранее в составе «Милана» заразился форвард Златан Ибрагимович. Однако он уже отбыл самоизоляцию и вернулся к тренировкам. 0