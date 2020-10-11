Быстров высказался об игре сборной Украины против Германии

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака»поделился мнением об игре сборнойв матче Лиги наций против Германии.

Сборная Украины проиграла Германии со счетом 1:2. Перед этим команда Андрея Шевченко потерпела крупное поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«На самом деле немцы дурака не валяли, играли хорошо, нужно отметить украинцев. Когда нет столько основных игроков, тренеру приходится играть от обороны, строить какие-то редуты.

Критика Шевченко? Его критиковали люди, которым лишь бы покритиковать, но он настраивал молодых игроков играть в атакующий футбол, через год-два увидите, в какой футбол они будут играть.

Немцы же действовали здорово, в своей манере», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ». 0