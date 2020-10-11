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    Шевченко: В матчах с такими командами, как Германия, надо приспосабливаться

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    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в матче Лиги наций.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    «Самый позитивный момент — это возвращение зрителей на трибуны. Все-таки футбол без зрителей — это что-то другое.

    Нам очень приятно, что болельщикам дали возможность вернуться. Сегодня болельщики поддерживали нас, мы слышали их, это позитивный момент.

    Что касается игры, мне очень понравилась реакция ребят. Даже несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись, 1:7 с французами — это слишком много.

    Потому мы очень много говорили с ребятами, и я очень доволен реакцией, они проявили правильную реакцию.

    Они полностью выполнили установку, хотя мы изменили модель нашей игры. В матчах с такими командами надо приспосабливаться, тем более что у нас не было сегодня сильнейшего состава.

    Все ребята, в том числе те, для кого это был дебют в официальных встречах, проявили себя очень хорошо.

    Как я уже говорил, Лигу наций мы рассматриваем как подготовку к отбору чемпионата мира и к финальной стадии Евро-2020.

    Если мы сумеем задержаться в Лиге А, это будет суперрезультат, тем более с теми сложностями, с которыми мы столкнулись», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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