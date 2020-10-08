Ромеро, Джонс и Рохо не вошли в заявку «Манчестер Юнайтед» на ЛЧ

Голкипер, а также защитникине вошли в заявку «Манчестер Юнайтед» для участия в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

При этом в заявку вошли новички команды Эдинсон Кавани, Алекс Теллес, Факундо Пеллистри и Донни ван де Бек.

Заявка «Манчестер Юнайтед» выглядит так:

Вратари: Давид Де Хеа, Дин Хендерсон, Ли Грант.

Защитники: Виктор Линделеф, Эрик Байи, Харри Магуайр, Тимоти Фосу-Менса, Люк Шоу, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Аарон Уан-Биссака.

Полузащитники: Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Бруно Фернандеш, Фред, Дэниел Джеймс, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Факундо Пельистри, Донни ван де Бек.

Нападающие: Эдинсон Кавани, Одион Игало, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд. 0