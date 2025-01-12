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    Кто перевесит чашу весов в свою пользу?

    «Даллас» — «Денвер». Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Денвер»
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    «Сакраменто» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 12 января. Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Даллас»

    Турнирная таблица: «Даллас» в турнирной таблице Западной конференции занимает 5 место при 22 победах и 16 поражениях.

    Последние матчи: В домашней серии игр «Даллас» продолжает побеждать. В этот раз «ковбои» переиграли «Портленд» (117:111). В составе техасцев результативностью отметился Джаден Харди, который отправил в кольцо соперника 25 очков.

    Не сыграют: 3 баскетболиста «Далласа» находятся в лазарете команды. Из строя выбыл лидер команды Лука Дончич, у которого врачи диагностировали травму икры. С травмой запястья на больничной койке оказался Данте Экзам. Из-за травмы спины не сыграет ключевой игрок «ковбоев» Кайри Ирвинг.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:97) и проиграл «Мемфису» (104:119), «Кливленду» (122:134) и «Хьюстону» (99:110).

    «Денвер»

    Турнирная таблица: «Денвер» сохранил за собой 4 место в турнирной таблице Западной конференции при 22 победах и 15 поражениях.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Денвер» переиграл «Бруклин» (124:105). В составе «наггетсов» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 35 очков, 12 подборов и 15 передач.

    Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса и Влатко Чанчара, у которых врачи диагностировали травмы ахилла и колена соответственно.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Денвера» одержали победы над «Сан-Антонио» (122:111), «Лос-Анджелес Клипперс» (126:103) и проиграли «Бостону» (106:118), «Сан-Антонио» (110:113).

    Статистика для ставок

    • «Даллас» выиграл во втором матче подряд

    • «Денвер» одержал вторую победу подряд

    • В этом сезоне «Даллас» и «Денвер» обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Далласа» — 2.14.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Предыдущие две встречи «Денвера» и «Далласа» завершались с незначительным перевесом одной из команд — 2-3 очка.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: 242-243 очков — столько друг другу забросили баскетболисты «Далласа» и «Денвера» в предыдущих двух встречах.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Даллас» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Кто перевесит чашу весов в свою пользу?
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