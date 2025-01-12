12 января в третьем круге Кубка Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: в чемпионате Англии «Арсенал» сейчас располагается на втором месте с 40 очками.

Последние матчи: в первом матче Кубке английской лиги команда Микеля Артеты проиграла на своем поле «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Большим преимуществом в этом матче владел «Арсенал», но голы свои забивал только соперник, отличившийся в каждом из таймов.

Ранее была гостевая ничья с «Брайтоном» (1:1) и победа в гостях над «Брентфордом» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Сака (п), Нванери (п), Уайт (з), Томиясу (з).

Состояние команды: главной проблемой «Арсенала» по-прежнему остается отсутствие забивного нападающего, пока «канониры» не получат его в состав, они так и будут на подхвате в борьбе за золотые медали в АПЛ.

Также сказывается травма Сака, последние игры отчетливо показали, что он значит для команды. Артета пробует на его позиции Троссарда и даже молодого Нванери, но это все не то. Остроты от них гораздо меньше, чем от Сака.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» идет на 13-м месте в таблице АПЛ с 23 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 20-м туре подопечные Рубена Аморима подали признаки жизни и смогли отобрать очки у лидера «Ливерпуля», сыграв с ним вничью со счетом 2:2.

Счет на 50-й минуте открыл защитник Мартинес, прошивший вратаря мощным ударом в ближний угол. Потом «Ливерпуль» смог забить два мяча, но «Манчестер Юнайтед» проявил характер и вырвал очко. Героем эпизода стал Диалло, замкнувший прострел Гарначо.

До этого было домашнее поражение от «Ньюкасла» (0:2) и гостевое от «Вулверхэмптона» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Шоу (з), Маунт (п), Линделеф (з).

Состояние команды: пока у Аморима во главе «МЮ» идет все очень туго и болельщики уже начинают волноваться за дальнейшие результаты. Футболисты пока не могут привыкнуть к новым требованиям со стороны тренерского штаба и к другой тактической схеме, что выливается с их стороны в скрытое недовольство.

Статистика для ставок

В первом круге АПЛ в этом году «Арсенал» выиграл со счетом 2:0

В прошлом сезоне обе встречи также остались за «Арсеналом» (1:0, 3:1)

В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,77, а на «Манчестер Юнайтед» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: матч вряд ли получится закрытым, обеим командам надо выигрывать, поэтому они не будут отсиживаться в обороне. У «Арсенала» даже без Сака есть кому забивать, тем более защита «МЮ» далека от совершенства.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.

Прогноз: Кубок Англии чуть ли не единственный шанс для «МЮ» спасти неудачный сезон, поэтому стоит рискнуть и заиграть, что команда пройдет в 1/16 финала.

Дополнительная ставка: «Манчестер Юнайтед» пройдет в следующий круг за 3,10.