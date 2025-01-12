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    «Манчестер Юнайтед» даст бой в этой встрече

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 1.90) и прогноз на Кубок Англии 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
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    Амад Диалло
    12 января в третьем круге Кубка Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 12 Января 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 18:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: в чемпионате Англии «Арсенал» сейчас располагается на втором месте с 40 очками.

    Последние матчи: в первом матче Кубке английской лиги команда Микеля Артеты проиграла на своем поле «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Большим преимуществом в этом матче владел «Арсенал», но голы свои забивал только соперник, отличившийся в каждом из таймов.

    Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Ранее была гостевая ничья с «Брайтоном» (1:1) и победа в гостях над «Брентфордом» (3:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Сака (п), Нванери (п), Уайт (з), Томиясу (з).

    Состояние команды: главной проблемой «Арсенала» по-прежнему остается отсутствие забивного нападающего, пока «канониры» не получат его в состав, они так и будут на подхвате в борьбе за золотые медали в АПЛ.

    Также сказывается травма Сака, последние игры отчетливо показали, что он значит для команды. Артета пробует на его позиции Троссарда и даже молодого Нванери, но это все не то. Остроты от них гораздо меньше, чем от Сака.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» идет на 13-м месте в таблице АПЛ с 23 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 20-м туре подопечные Рубена Аморима подали признаки жизни и смогли отобрать очки у лидера «Ливерпуля», сыграв с ним вничью со счетом 2:2.

    Счет на 50-й минуте открыл защитник Мартинес, прошивший вратаря мощным ударом в ближний угол. Потом «Ливерпуль» смог забить два мяча, но «Манчестер Юнайтед» проявил характер и вырвал очко. Героем эпизода стал Диалло, замкнувший прострел Гарначо.

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    До этого было домашнее поражение от «Ньюкасла» (0:2) и гостевое от «Вулверхэмптона» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Шоу (з), Маунт (п), Линделеф (з).

    Состояние команды: пока у Аморима во главе «МЮ» идет все очень туго и болельщики уже начинают волноваться за дальнейшие результаты. Футболисты пока не могут привыкнуть к новым требованиям со стороны тренерского штаба и к другой тактической схеме, что выливается с их стороны в скрытое недовольство.

    Статистика для ставок

    • В первом круге АПЛ в этом году «Арсенал» выиграл со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне обе встречи также остались за «Арсеналом» (1:0, 3:1)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,77, а на «Манчестер Юнайтед» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

    Прогноз: матч вряд ли получится закрытым, обеим командам надо выигрывать, поэтому они не будут отсиживаться в обороне. У «Арсенала» даже без Сака есть кому забивать, тем более защита «МЮ» далека от совершенства.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.

    Прогноз: Кубок Англии чуть ли не единственный шанс для «МЮ» спасти неудачный сезон, поэтому стоит рискнуть и заиграть, что команда пройдет в 1/16 финала.

    Дополнительная ставка: «Манчестер Юнайтед» пройдет в следующий круг за 3,10.

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    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» даст бой в этой встрече
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