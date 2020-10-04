«Барселона» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью св домашнем матче пятого тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 8-й минуте, когда Сусо накрутил соперника у лицевой и сделал подачу, которую каталонцы отбили на Люка де Йонга, который сразу же расстрелял ворота Нето.

«Сине-гранатовые» отыгрались спустя пару минут. Хесус Навас в попытке перехватить заброс Лионеля Месси отразил мяч прямо на Филиппе Коутиньо, который точно пробил в дальнюю девятку с центра штрафной.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Севилья 1:1 Голы: 0:1 Люк де Йонг (8'), 1:1 Филиппе Коутиньо (10') Барселона: Нето, Жерар Пике, Жорди Альба (Серджино Дест, 75'), Серхи Роберто, Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 61'), Филиппе Коутиньо (Миралем Пьянич, 75'), Френки де Йонг, Ансумане Фати (Pedri, 61'), Лионель Месси Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Оливер Торрес, 84'), Иван Ракитич (Неманья Гудель, 78'), Фернандо, Лукас Окампос (Юссеф Эн-Несири, 61'), Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 61'), Люк де Йонг (Карлос Фернандес, 85') Предупреждения: Миралем Пьянич (77'), Неманья Гудель (87')

В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает пятое место (7 очков), а «Севилья» — шестое (7 очков). 0