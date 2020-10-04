«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: счет 2:1, обзор голов

В рамках 4-го тура английский Премьер-лигина своем поле переигралсо счетом 2:1.

«Канониры» забивали на 61-й и 64-й минутах матча. В составе хозяев отличились Букайо Сака и Николя Пепе. В обоих случаях ассистентом выступил Эктор Бельерин.

Гол в составе «клинков» забил Дэвид Макголдрик за 7 минуте до конца основного времени встречи. Этот мяч ничего не решил.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Шеффилд Юнайтед 2:1 Голы: 1:0 Букайо Сака (61'), 2:0 Николя Пепе (64'), 2:1 Дэвид Макголдрик (84') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Эктор Бельерин, Букайо Сака (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 87'), Даниель Себальос (Гранит Джака, 81'), Мохамед Эль-Ненни, Виллиан, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдвард Нкетиа (Николя Пепе, 58') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Билли Шарп, 76'), Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Крис Башам (Билли Шарп, 76'), Сандер Берге, Бен Осборн (Джон Флек, 63'), Оливер Бёрк (Оливер Макбарни, 56'), Дэвид Макголдрик Предупреждение: Сандер Берге (38')

Это третья победа «канониров» в сезоне. Они набрали 9 очков и заняли 4-е место. «Шеффилд» терпит 4-е поражение и пока что остается без очков.

В другом матче АПЛ «Вулверхэмптон» дома прервал свою серию поражений, одолев с минимальным счетом «Фулхэм».

Победу хозяевам подарил гол Педру Нету на 56-й минуте встречи. У «Фулхэма» моментов практически не было.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Фулхэм 1:0 Гол: 1:0 Педру Нету (56') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Педру Нету (Адама Траоре, 82'), Рубен Невеш, Нелсон Семеду (Ki-Jana Hoever, 78'), Ромен Сес, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Жоау Моутинью, 71') Фулхэм: Альфонс Ареола, Тим Рим, Максим Ле Маршан, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Томас Кейрни, Бобби Рид (Нескенс Кебано, 81'), Иван Кавалейру (Адемола Лукман, 67'), Джо Брайан (Абубакар Камара, 67'), Andre-Frank Zambo Anguissa, Александр Митрович Предупреждения: Максим Ле Маршан (79'), Рубен Невеш (90')

«Волки» набрали 6 очков и пока что находятся на 12-й позиции. «Фулхэм» главный аутсайдер турнира без единого балла на счету. 0