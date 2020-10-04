ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Двоевластие сохранилось. «Спартак» не отпустил «Зенит» в чемпионской гонке
  • 15:54
    • Дебютный гол Лисаковича принес «Локомотиву» победу над «Химками»
  • 18:16
    • «Арсенал» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» прервал серию поражений
  • 17:28
    • «Барыс» и «Динамо» одержали победы
  • 16:12
    • «Вест Хэм» крупно обыграл «Лестер», «Саутгемптон» одолел «Вест Бромвич»
  • 15:54
    • EA опубликовала список топ-10 снайперов в NHL 21
    Все новости спорта

    «Арсенал» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» прервал серию поражений

    «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В рамках 4-го тура английский Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

    Футболисты «Арсенала»
    Футболисты «Арсенала»

    «Канониры» забивали на 61-й и 64-й минутах матча. В составе хозяев отличились Букайо Сака и Николя Пепе. В обоих случаях ассистентом выступил Эктор Бельерин.

    Гол в составе «клинков» забил Дэвид Макголдрик за 7 минуте до конца основного времени встречи. Этот мяч ничего не решил.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Шеффилд Юнайтед 2:1
    Голы: 1:0 Букайо Сака (61'), 2:0 Николя Пепе (64'), 2:1 Дэвид Макголдрик (84') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Эктор Бельерин, Букайо Сака (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 87'), Даниель Себальос (Гранит Джака, 81'), Мохамед Эль-Ненни, Виллиан, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдвард Нкетиа (Николя Пепе, 58') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Билли Шарп, 76'), Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Крис Башам (Билли Шарп, 76'), Сандер Берге, Бен Осборн (Джон Флек, 63'), Оливер Бёрк (Оливер Макбарни, 56'), Дэвид Макголдрик Предупреждение: Сандер Берге (38')

    Это третья победа «канониров» в сезоне. Они набрали 9 очков и заняли 4-е место. «Шеффилд» терпит 4-е поражение и пока что остается без очков.

    В другом матче АПЛ «Вулверхэмптон» дома прервал свою серию поражений, одолев с минимальным счетом «Фулхэм».

    Победу хозяевам подарил гол Педру Нету на 56-й минуте встречи. У «Фулхэма» моментов практически не было.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Фулхэм 1:0
    Гол: 1:0 Педру Нету (56') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Педру Нету (Адама Траоре, 82'), Рубен Невеш, Нелсон Семеду (Ki-Jana Hoever, 78'), Ромен Сес, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Жоау Моутинью, 71') Фулхэм: Альфонс Ареола, Тим Рим, Максим Ле Маршан, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Томас Кейрни, Бобби Рид (Нескенс Кебано, 81'), Иван Кавалейру (Адемола Лукман, 67'), Джо Брайан (Абубакар Камара, 67'), Andre-Frank Zambo Anguissa, Александр Митрович Предупреждения: Максим Ле Маршан (79'), Рубен Невеш (90')

    «Волки» набрали 6 очков и пока что находятся на 12-й позиции. «Фулхэм» главный аутсайдер турнира без единого балла на счету. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Севилья» много не забьют
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Краснодару» будет тяжело после матча в Греции?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Будет ли равной игра на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фучович — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Джокович — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры