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    Мурзагулов: Ряд футболистов «Уфы» думает, что можно получать зарплату и больше ничего не хотеть

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    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал ничью с «Ротором» в 10-м туре РПЛ (0:0).

    Ростислав Мурзагулов
    Ростислав Мурзагулов

    «Сегодня больше огорчает не отсутствие результата. Могло сегодня что-то залететь, многие уверены, что пенальти в ворота "Ротора" был не назначен ошибочно. Но даже если бы это было так, меня больше всего удручает, что я не понимаю, куда делся наш рисунок игры. По-прежнему не могу понять ряд футболистов "Уфы", почему они вдруг решили, что можно спокойно работать, получать зарплату и больше ничего не хотеть. Думаю, что они неправы», — сказал Мурзагулов «Спорт-Экпрессу».

    «Будем работать над усилением кадрового состава. Очевидно, что какие-то настройки сбились. Глава Республики и совет директоров занимается клубом. Команде показали, что они не брошены. А больше всего мне обидно за зрителей. Сегодня на "Нефтяник" пришло шесть тысяч человек — это полная ковидная квота. И это на матче с последней командой лиги. Ради этих людей я бы подмышку мячик взял или засунул под футболку и занес в ворота на месте наших ребят. Очень расстроен. Думаю, уже по нашему составу вы увидели, что надо что-то менять и мы будем менять», — добавил он.

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    • В то же время отвечать на вопрос, коснутся ли изменения в команде тренера, Мурзагулов не стал: «Без комментариев».

    «Уфа» занимает 15-е место в таблице РПЛ. 0

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