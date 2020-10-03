Мурзагулов: Ряд футболистов «Уфы» думает, что можно получать зарплату и больше ничего не хотеть

Председатель совета директоровпрокомментировал ничью св 10-м туре РПЛ (0:0).

«Сегодня больше огорчает не отсутствие результата. Могло сегодня что-то залететь, многие уверены, что пенальти в ворота "Ротора" был не назначен ошибочно. Но даже если бы это было так, меня больше всего удручает, что я не понимаю, куда делся наш рисунок игры. По-прежнему не могу понять ряд футболистов "Уфы", почему они вдруг решили, что можно спокойно работать, получать зарплату и больше ничего не хотеть. Думаю, что они неправы», — сказал Мурзагулов «Спорт-Экпрессу».

«Будем работать над усилением кадрового состава. Очевидно, что какие-то настройки сбились. Глава Республики и совет директоров занимается клубом. Команде показали, что они не брошены. А больше всего мне обидно за зрителей. Сегодня на "Нефтяник" пришло шесть тысяч человек — это полная ковидная квота. И это на матче с последней командой лиги. Ради этих людей я бы подмышку мячик взял или засунул под футболку и занес в ворота на месте наших ребят. Очень расстроен. Думаю, уже по нашему составу вы увидели, что надо что-то менять и мы будем менять», — добавил он.

В то же время отвечать на вопрос, коснутся ли изменения в команде тренера, Мурзагулов не стал: «Без комментариев».

«Уфа» занимает 15-е место в таблице РПЛ. 0