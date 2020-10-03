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    Евсеев: «Уфе» не хватило качества в реализации моментов

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура РПЛ против «Ротора».

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Я считаю, что вся команда качественно сыграла в обороне. Вся группа. В плане атаки — нам не удалось вскрыть защиту соперника, хотя у нас и подходы были, и удары. Это футбол, сегодня мы не смогли выполнить две задачи разом — сыграть на ноль и забить мяч», — сказал в эфире «Матч Премьер» Евсеев, передает «Спорт-Экспресс».

    «Почему не удавалось выигрывать верховую борьбу в штрафной соперника? Мы же не только подачами играем, мяч должен и внизу ходить. Вроде, у нас хорошее взаимодействие, но соперник выстроил игру так, что у нас было преимущество на флангах, однако нам не хватило качества в реализации моментов», — также отметил тренер.

    Напомним, «Уфа» и «Ротор» голов не забили. 0

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