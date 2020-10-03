«Уфа» — «Ротор»: счет матча — 0:0.

На стадионе «Нефтяник» в Уфе состоялся матч 10-го тура РПЛ между

Поединок завершился без забитых мячей — 0:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Ротор 0:0 Уфа: Александр Беленов, Боян Йокич, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Азер Алиев (Гамид Агаларов, 89'), Олег Данченко, Кэтэлин Карп, Владислав Камилов, Дмитрий Сысуев (Кирилл Фольмер, 72'), Вячеслав Кротов (Ловро Бизяк, 78'), Тимур Жамалетдинов Ротор: Josip Condric, Patricio Matricardi, Илья Жигулёв (Kirill Kolesnichenko, 65'), Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Олег Игоревич Алейник, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Камиль Муллин (Бека Микелтадзе, 74'), Flamarion Предупреждения: Джемал Табидзе (13'), Flamarion (16'), Седрик Гогуа Куаме (30'), Константин Плиев (44'), Илья Жигулёв (45'), Дмитрий Сысуев (49'), Олег Данченко (52'), Азер Алиев (82'), Олег Игоревич Алейник (84'), Patricio Matricardi (84')

«Уфа» набрала 6 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ. У «Ротора» — 3 очка и последняя строчка. 0