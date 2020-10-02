ЦСКА будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЕ

получит место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.

Состав всех корзин выглядит следующим образом:

Первая корзина — «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия),

Вторая корзина — «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), «Карабах» (Азербайджан), ПАОК (Греция), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания);

Третья корзина — «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), АЗ, «Фейенорд» (оба — Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби» (Тель-Авив), «Хапоэль» (Беэр-Шева) (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Молде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Заря» (Украина);

Четвертая корзина — «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ницца», «Лилль» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Либерец, Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА (София, Болгария).

Жеребьевка группового этапа состоится 2 октября в Швейцарии. Первый тур группового этапа запланирован на 22 октября. 0