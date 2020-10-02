ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021
  • 19:41
    • «Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников по групповому раунду ЛЧ
  • 06:51
    • Россия немного приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 20:46
    • УЕФА разрешил частичный допуск болельщиков на стадионы
  • 00:45
    • «Милан» по пенальти одолел «Риу Аве» и вышел в групповой этап ЛЕ
  • 00:29
    • «Барселона» в меньшинстве разгромила «Сельту»
    Все новости спорта

    ЦСКА будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЕ

    Футбол Жеребьевка Лига Европы Футбол России ЦСКА Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    ЦСКА получит место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.

    Состав всех корзин выглядит следующим образом:

    Первая корзина — «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия),

    Вторая корзина — «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), «Карабах» (Азербайджан), ПАОК (Греция), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания);

    Третья корзина — «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), АЗ, «Фейенорд» (оба — Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби» (Тель-Авив), «Хапоэль» (Беэр-Шева) (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Молде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Заря» (Украина);

    Четвертая корзина — «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ницца», «Лилль» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Либерец, Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА (София, Болгария).

    Жеребьевка группового этапа состоится 2 октября в Швейцарии. Первый тур группового этапа запланирован на 22 октября. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ продолжит курс на верхушку таблицы?
  • ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как сыграют в Берлине схожие по силе соперники?
  • «Унион» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» обыграть «Сампдорию»?
  • «Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Травалья — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рууд — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры