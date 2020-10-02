Адвокат: ЦСКА играет в еврокубках почти каждый год — это все, что нужно знать о его силе

Голландский клуб сыграет с московским ЦСКА, загребским «Динамо» и австрийским клубом «Вольфсберг».
Первые матчи групповой стадии Лиги Европы будут сыграны 22 октября.
«Я рад результатам жеребьевки. Мы могли попасть в более сложную группу. Нам предстоит сыграть против интересных команд. Мы хотим выйти из группы, иначе нет смысла участвовать.
ЦСКА играет в еврокубках почти каждый год. Этого достаточно, чтобы знать об их качествах. Если ведущие российские клубы хотят какого-то игрока, они просто бросают деньги на стол.
Нельзя недооценивать и остальных соперников из нашей группы», — цитирует Адвоката vi.nl.
73-летний Адвокат в прошлом тренировал «Зенит» и сборную России. 0