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    Адвокат: ЦСКА играет в еврокубках почти каждый год — это все, что нужно знать о его силе

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    Главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

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    Голландский клуб сыграет с московским ЦСКА, загребским «Динамо» и австрийским клубом «Вольфсберг».
    Первые матчи групповой стадии Лиги Европы будут сыграны 22 октября.

    «Я рад результатам жеребьевки. Мы могли попасть в более сложную группу. Нам предстоит сыграть против интересных команд. Мы хотим выйти из группы, иначе нет смысла участвовать.

    ЦСКА играет в еврокубках почти каждый год. Этого достаточно, чтобы знать об их качествах. Если ведущие российские клубы хотят какого-то игрока, они просто бросают деньги на стол.

    Нельзя недооценивать и остальных соперников из нашей группы», — цитирует Адвоката vi.nl.

    73-летний Адвокат в прошлом тренировал «Зенит» и сборную России. 0

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