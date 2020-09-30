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    Президент РФС пока не видит предпосылок для приостановки РПЛ

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    Президент РФС Александр Дюков не видит предпосылок для приостановки футбольных соревнований в стране из-за пандемии коронавируса.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «Что касается текущей ситуации, она находится в динамике, она сейчас негативная, эпидемиологическая ситуация становится сложной. Мы отслеживаем то, что происходит, готовимся к различным сценариям. На данный момент не хочу вдаваться в детали с точки зрения вирусологии, мы исходим из того, что матчи этой части сезона пройдут, как запланировано, не видим предпосылок для приостановки. Октябрь будет тяжелым месяцем, но этот рост должен остановиться.

    На данный момент матчи чемпионата России проводятся со зрителями. В каждом регионе действуют свои ограничения на допустимое количество болельщиков в процентном соотношении относительно вместимости стадиона.

    Что касается проведения матчей с болельщиками, мы не видим необходимости в каких-то ограничениях. Если говорить о стадионах, есть специфика — большие пространства, матчи под открытым небом. При соблюдении мер предосторожности посещение матчей не ухудшает эпидемиологическую ситуацию в регионах. Но решение остается за властями», — цитирует Дюкова Sport24. 0

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