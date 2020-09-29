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    Клопп: Против «Арсенала» «Ливерпуль» играл великолепно

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласился с критикой Роя Кин, который назвал игру мерсисайдцев против «Арсенала» (3:1) небрежной.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Правильно ли я расслышал, мистер Кин сказал, что у нас была неаккуратность? Он сказал так? Я хочу услышать это сам. Ничего, абсолютно ничего не было небрежного сегодня. Доминировали против команды, которая находится в хорошей форме, и были чертовски осторожны, чтобы не попасть в контратаку.

    Алиссону пришлось сделать один сэйв, у соперника было еще два шанса, но это футбол. Мы играли сегодня вечером великолепно. Ничего плохого об этой игре не скажешь, это была противоположность небрежности», — цитирует Клоппа ВВС.

    «Красные» одержали третью победу в трех матчах и с девятью вместе с «Лестером» и «Эвертоном» возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Арсенал» — пятый (6). 0

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