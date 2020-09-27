ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальВидоизмененный «Ролан Гаррос». Изменятся ли его чемпионы?
  • 20:57
    • «Рубин» в большинстве обыграл «Ротор» в Волгограде
  • 20:54
    • Гол Смолова принес «Локомотиву» победу в дерби с ЦСКА
  • 20:24
    • «Манчестер Сити» крупно проиграл «Лестеру», Варди оформил хет-трик
  • 18:56
    • «Атлетико» разгромил «Гранаду» в дебютном матче Суареса
  • 18:26
    • «Бавария» впервые проиграла в официальном матче в 2020 году
    Все новости спорта

    «Рубин» в большинстве обыграл «Ротор» в Волгограде

    «Ротор» — «Рубин»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Ротор Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Волгоградский «Ротор» потерпел домашнее поражение от казанского «Рубина» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 42-й минуте открыли гости. Шатов сделал передачу к правому краю штрафной «Ротора», Ин Бём выполнил выверенную подачу к линии вратарской, откуда Деспотович несильным ударом головой направил мяч в угол ворот.

    На 48-й минуте «Ротор» остался в меньшинстве. Манучарян при верховом единоборстве заехал в затылок сопернику — жёлтая карточка, которая превратилась в красную.

    На 59-й минуте Кварацхелия взял игру на себя, не заметил серьезного сопротивления, вошёл в штрафную «Ротора» и плотным ударом пробил под дальнюю штангу.

    Спустя две минуты хозяева отквитали один мяч. Николаев с правого края выполнил подачу в штрафную «Рубина», Абильгор пытался сыграть головой на перехвате, но в результате лишь сделал удобную скидку во вратарскую, которую использовал Жовину Филью, переправивший мяч под перекладину ворот.

    На 75-й минуте в ворота «Ротора» был назначен пенальти — Микелтадзе сыграл рукой в своей штрафной. Олег Шатов с 11-метровой отметки низом покатил мяч в один угол, а Чондрич прыгнул в другой.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ротор — Рубин 1:3
    Голы: 0:1 Джордже Деспотович (42'), 0:2 Хвича Кварацхелия (59'), 1:2 Flamarion (61'), 1:3 Олег Шатов (пенальти) (75') Ротор: Josip Condric, Армен Манучарян, Patricio Matricardi (Олег Кожемякин, 85'), Седрик Гогуа, Соломон Кверквелия, Oleg Aleynik, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Kirill Kolesnichenko (Бека Микелтадзе, 53'), Олег Николаев (Kirill Dontsov, 90'), Flamarion Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Филип Уремович, Hwang In-Beom, Александр Зуев (Илья Самошников, 79'), Олег Шатов (Игорь Коновалов, 79'), Хвича Кварацхелия, Денис Макаров (Солтмурад Бакаев, 71'), Оливер Абильгор, Джордже Деспотович (Иван Игнатьев, 83') Предупреждения: Карл Старфельт (20'), Армен Манучарян (23'), Соломон Кверквелия (30'), Олег Николаев (40'), Армен Манучарян (48'), Александр Зуев (52'), Оливер Абильгор (89')

    «Рубин» набрал 14 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с двумя очками занимает 16 место.

    В следующем туре волгоградский клуб в гостях сыграет против «Уфы», а казанская команда дома встретится с «Ахматом». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» и «Ювентус» снова забьют больше двух голов?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Чего ждать от первого матча «Барсы» в Примере?
  • «Барселона» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Воодушевит ли «Пари Сен-Жермен» возвращение Неймара?
  • «Реймс» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Майами Хит — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Генк — Остенде
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч АИК — Мьельбю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  6.26
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры