«Ротор» — «Рубин»: счет матча 1:3, обзор голов

Волгоградскийпотерпел домашнее поражение от казанского(1:3) в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 42-й минуте открыли гости. Шатов сделал передачу к правому краю штрафной «Ротора», Ин Бём выполнил выверенную подачу к линии вратарской, откуда Деспотович несильным ударом головой направил мяч в угол ворот.

На 48-й минуте «Ротор» остался в меньшинстве. Манучарян при верховом единоборстве заехал в затылок сопернику — жёлтая карточка, которая превратилась в красную.

На 59-й минуте Кварацхелия взял игру на себя, не заметил серьезного сопротивления, вошёл в штрафную «Ротора» и плотным ударом пробил под дальнюю штангу.

Спустя две минуты хозяева отквитали один мяч. Николаев с правого края выполнил подачу в штрафную «Рубина», Абильгор пытался сыграть головой на перехвате, но в результате лишь сделал удобную скидку во вратарскую, которую использовал Жовину Филью, переправивший мяч под перекладину ворот.

На 75-й минуте в ворота «Ротора» был назначен пенальти — Микелтадзе сыграл рукой в своей штрафной. Олег Шатов с 11-метровой отметки низом покатил мяч в один угол, а Чондрич прыгнул в другой.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Рубин 1:3 Голы: 0:1 Джордже Деспотович (42'), 0:2 Хвича Кварацхелия (59'), 1:2 Flamarion (61'), 1:3 Олег Шатов (пенальти) (75') Ротор: Josip Condric, Армен Манучарян, Patricio Matricardi (Олег Кожемякин, 85'), Седрик Гогуа, Соломон Кверквелия, Oleg Aleynik, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Kirill Kolesnichenko (Бека Микелтадзе, 53'), Олег Николаев (Kirill Dontsov, 90'), Flamarion Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Филип Уремович, Hwang In-Beom, Александр Зуев (Илья Самошников, 79'), Олег Шатов (Игорь Коновалов, 79'), Хвича Кварацхелия, Денис Макаров (Солтмурад Бакаев, 71'), Оливер Абильгор, Джордже Деспотович (Иван Игнатьев, 83') Предупреждения: Карл Старфельт (20'), Армен Манучарян (23'), Соломон Кверквелия (30'), Олег Николаев (40'), Армен Манучарян (48'), Александр Зуев (52'), Оливер Абильгор (89')

«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с двумя очками занимает 16 место.

В следующем туре волгоградский клуб в гостях сыграет против «Уфы», а казанская команда дома встретится с «Ахматом». 0