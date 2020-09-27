«Ротор» — «Рубин»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 42-й минуте открыли гости. Шатов сделал передачу к правому краю штрафной «Ротора», Ин Бём выполнил выверенную подачу к линии вратарской, откуда Деспотович несильным ударом головой направил мяч в угол ворот.
На 48-й минуте «Ротор» остался в меньшинстве. Манучарян при верховом единоборстве заехал в затылок сопернику — жёлтая карточка, которая превратилась в красную.
На 59-й минуте Кварацхелия взял игру на себя, не заметил серьезного сопротивления, вошёл в штрафную «Ротора» и плотным ударом пробил под дальнюю штангу.
Спустя две минуты хозяева отквитали один мяч. Николаев с правого края выполнил подачу в штрафную «Рубина», Абильгор пытался сыграть головой на перехвате, но в результате лишь сделал удобную скидку во вратарскую, которую использовал Жовину Филью, переправивший мяч под перекладину ворот.
На 75-й минуте в ворота «Ротора» был назначен пенальти — Микелтадзе сыграл рукой в своей штрафной. Олег Шатов с 11-метровой отметки низом покатил мяч в один угол, а Чондрич прыгнул в другой.
«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с двумя очками занимает 16 место.
В следующем туре волгоградский клуб в гостях сыграет против «Уфы», а казанская команда дома встретится с «Ахматом». 0