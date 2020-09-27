Лорьян — Лион (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лион» — «Лорьян» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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