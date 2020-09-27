«Лорьян» — «Лион». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги 1 27 сентября 2020 года

27 сентября «Лорьян» сыграет с «Лионом» в матче 5-го тура французской Лиги 1. Поединок состоится на стадионе «Ле Мустуар» и начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Лорьян» — «Лион».

«Лорьян»

«Лорьян» прошлый сезон провел в Лиге 2. Турнир был завершен досрочно, и к этому моменту «Лорьян» лидировал в таблице. Команда набрала 54 очка после 28 туров и на 2 очка опередила «Аяччо», который стал третьим.

Перед стартом нового сезона «Лорьян» провел ряд товарищеских игр. В трех последних команда сыграла вничью с «Ренном» (1:1), «Анжером» (0:0) и обыграла «Генгам» (1:0).

В рамках первого тура чемпионата Франции «Лорьян» играл против «Страсбурга» и одержал победу со счетом 3:1.

После этого коллектив уступил «Сент-Этьену» (0:2), «Лансу» (2:3), а также «Бресту» (2:3), и теперь идет на 17 месте.

«Лион»

После очень хорошего еврокубкового отрезка «Лион» показывает не совсем удачный старт в Лиге 1. «Львы» сыграли четыре матча и выиграли только одну встречу.

Хозяева в первом туре разгромили «Дижон» со счетом 4:1, однако после этого команда столкнулась с проблемами в игре против «Бордо» (0:0). В третьем туре подопечные Руди Гарсии проиграли «Монпелье» со счетом 1:2.

В четвертом — «Ткачи» разошлись миром с «Нимом» (0:0). Посему теперь они занимают лишь 12-ю позицию в чемпионате.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20. 0