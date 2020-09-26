Шальке 04 — Вердер (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Вердер» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шальке 04» — «Вердер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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