Шальке 04 — Вердер (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Вердер» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шальке 04» — «Вердер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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