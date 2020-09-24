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    «Маккаби» выбил «Ростов» из отбора Лиги Европы

    «Ростов» — «Маккаби»: счет матча 1:2, обзор голов

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    ФК «Ростов» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы уступил «Маккаби» из Хайфы со счетом 1:2.

    «Ростов» — «Маккаби»
    «Ростов» — «Маккаби»

    Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Норманн из центрального круга исполнил заброс в штрафную за спины защитникам, а Шомуродов с лёта переправил мяч в дальний угол ворот «Маккаби».

    Израильтяне отыгрались на 20-й минуте. Мабука получил передачу на правом краю штрафной, далее вырезал подачу к линии вратарской, откуда Рукавица без помех в падении головой направил мяч в ворота «Ростова».

    А на 60-й минуте Абу Фани простую стеночку разыграл с партнером у штрафной «Ростова», чуть протолкнул мяч себе на ход и плотным ударом поразил угол ворот.

    На 68-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве. Глебов в центре поля грубо сыграл против Абу Фани, получив прямую красную карточку.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Ростов — Маккаби Хф 1:2
    Голы: 1:0 Эльдор Шомуродов (9'), 1:1 Nikita Rukavytsya (20'), 1:2 Dolev Haziza (60') Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Евгений Чернов, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Роман Ерёменко (Кэнто Хасимото, 65'), Данил Глебов, Матиас Норманн, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов (Давид Тошевски, 82'), Хорен Байрамян (Дмитрий Полоз, 65') Маккаби Хф: Josh Cohen, Bogdan Planic, Sun Menachem, Офри Арад, Ernest Mabouka, Neta Lavi, Mohammad Abu Fani (Jose Rodriguez, 82'), Аяд Абаши, Dolev Haziza (Yuval Ashkenazi, 84'), Tjaronn Chery, Nikita Rukavytsya Предупреждения: Bogdan Planic (43'), Офри Арад (88') Удаление: Данил Глебов (69')

    «Ростов» покидает текущий розыгрыш турнира, а «Маккаби» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где за выход в групповой этап сыграет с победителем матча «Шкендия» (Македония) — «Тоттенхэм» (Англия). 0

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