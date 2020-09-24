«Ростов» — «Маккаби»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Норманн из центрального круга исполнил заброс в штрафную за спины защитникам, а Шомуродов с лёта переправил мяч в дальний угол ворот «Маккаби».
Израильтяне отыгрались на 20-й минуте. Мабука получил передачу на правом краю штрафной, далее вырезал подачу к линии вратарской, откуда Рукавица без помех в падении головой направил мяч в ворота «Ростова».
А на 60-й минуте Абу Фани простую стеночку разыграл с партнером у штрафной «Ростова», чуть протолкнул мяч себе на ход и плотным ударом поразил угол ворот.
На 68-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве. Глебов в центре поля грубо сыграл против Абу Фани, получив прямую красную карточку.
«Ростов» покидает текущий розыгрыш турнира, а «Маккаби» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где за выход в групповой этап сыграет с победителем матча «Шкендия» (Македония) — «Тоттенхэм» (Англия). 0