«Челси» подписал вратаря сборной Сенегала

«Челси» на своем официальном сайте объявил о приобретении у «Ренна» голкипера

«Синие» заключили с вратарем сборной Сенегала контракт, рассчитанный на пять лет.

Ранее стало известно, что за переход Менди «синие» заплатят 24 миллиона евро, еще шесть миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

«Я очень рад присоединиться к "Челси". Я мечтаю стать частью этой команды и работать с Фрэнком Лэмпардом и всем его тренерским штабом.

Я с нетерпением жду встречи со своими партнерами по команде», — заявил сенегалец.

Менди выступал за «Ренн» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за команду 33 матча и в 13 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. 0