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    «Челси» подписал вратаря сборной Сенегала

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    «Челси» на своем официальном сайте объявил о приобретении у «Ренна» голкипера Эдуара Менди.

    Эдуар Менди
    Эдуар Менди

    «Синие» заключили с вратарем сборной Сенегала контракт, рассчитанный на пять лет.

    Ранее стало известно, что за переход Менди «синие» заплатят 24 миллиона евро, еще шесть миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

    «Я очень рад присоединиться к "Челси". Я мечтаю стать частью этой команды и работать с Фрэнком Лэмпардом и всем его тренерским штабом.

    Я с нетерпением жду встречи со своими партнерами по команде», — заявил сенегалец.

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    • Менди выступал за «Ренн» с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за команду 33 матча и в 13 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. 0

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