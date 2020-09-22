Дубль и две передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Халл»

В домашнем матче 1/16 финала Кубка английской лигиразгромилсо счетом 5:1.

По дублю оформили нападающие Себастьен Аллер и Андрей Ярмоленко, еще один гол забил полузащитник Роберт Снодгрэсс.

Отметим, что на счету Ярмоленко также две результативные передачи.

За «Халл» отличился Маллик Уилкс.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Вест Хэм — Халл Сити 5:1 Голы: 1:0 Роберт Снодграсс (18'), 2:0 Sebastien Haller (45'), 3:0 Андрей Ярмоленко (пенальти) (56'), 3:1 Маллик Уилкс (70'), 4:1 Sebastien Haller (90'), 5:1 Андрей Ярмоленко (90')

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес, а также футболисты Исса Диоп и Джош Каллен пропустили матч, так как сдали положительные тесты на коронавирус. 0