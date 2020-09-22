ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлДолгожданный альянс. Помогут ли Моуринью и Бейл друг другу?
  • 23:53
    • «Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче отбора ЛЧ
  • 19:00
    • Матч «Тоттенхэма» в Кубке лиги отменили из-за коронавируса
  • 22:50
    • Президенту ПСЖ и экс-генсеку ФИФА грозят тюремные сроки
  • 22:39
    • Дэвид Мойес заразился коронавирусом
  • 21:46
    • «Ак Барс» по буллитам одолел «Авангард»
    Все новости спорта

    Дубль и две передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Халл»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Вест Хэм Халл Сити
    В домашнем матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1.

    «Вест Хэм»
    «Вест Хэм»

    По дублю оформили нападающие Себастьен Аллер и Андрей Ярмоленко, еще один гол забил полузащитник Роберт Снодгрэсс.

    Отметим, что на счету Ярмоленко также две результативные передачи.

    За «Халл» отличился Маллик Уилкс.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Вест Хэм — Халл Сити 5:1
    Голы: 1:0 Роберт Снодграсс (18'), 2:0 Sebastien Haller (45'), 3:0 Андрей Ярмоленко (пенальти) (56'), 3:1 Маллик Уилкс (70'), 4:1 Sebastien Haller (90'), 5:1 Андрей Ярмоленко (90')

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес, а также футболисты Исса Диоп и Джош Каллен пропустили матч, так как сдали положительные тесты на коронавирус. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из соперников на «Кинг Пауэр» пройдет дальше?
  • «Лестер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Как сыграет «Челси» с клубом из Чемпионшипа?
  • «Челси» — «Барнсли». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Динамо» Киев выиграет у «Гента» даже в гостях?
  • «Гент» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.57
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Челси — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.83
  • Прогноз на матч Гент — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торпедо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флитвуд Таун — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мольде — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Моркам — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры