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    Уткин: Талалаев отлично выступил. Новиков не намычит такого напалма за всю карьеру

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева после поражения от московского «Динамо» (0:1) в восьмом туре чемпионата России.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    Как известно, «Динамо» дожало «Ахмат» только после удаления игрока в составе грозненского клуба.

    «По-моему, отлично выступил Талалаев. Этого очень не хватает.

    Он вообще дико конфликтный, в Армении с каким-то удивительным талантом моментально разругался с целым чемпионатом. Талалаев был тренером "Пюника", кто не помнит. Кстати, сколько помню обстоятельства, Андрей тогда по сути был прав.

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    • Но это было отличное вью во флэш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флэш. Эти интервью берутся ради эмоций.

    Короче — вот и матчи "Ахмата" появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам!», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0

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