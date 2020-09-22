Уткин: Талалаев отлично выступил. Новиков не намычит такого напалма за всю карьеру

Как известно, «Динамо» дожало «Ахмат» только после удаления игрока в составе грозненского клуба.
«По-моему, отлично выступил Талалаев. Этого очень не хватает.
Он вообще дико конфликтный, в Армении с каким-то удивительным талантом моментально разругался с целым чемпионатом. Талалаев был тренером "Пюника", кто не помнит. Кстати, сколько помню обстоятельства, Андрей тогда по сути был прав.
Но это было отличное вью во флэш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флэш. Эти интервью берутся ради эмоций.
Короче — вот и матчи "Ахмата" появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам!», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0