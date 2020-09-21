Талалаев: Сколько раз «Динамо» побеждало без удалений и пенальти?

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России с(0:1).

На 80-й минуте гости остались в меньшинстве. Богосавац у края штрафной завалил Н'Жье, получив жёлтую карточку, которая стала для защитника «Ахмата» второй.

Единственный мяч динамовцы забили на первой компенсированной минуте.

«Замечательная игра. Хозяева молодцы, с победой. Мы немного не дотерпели. Если ты не забиваешь, забивают тебе. Закон футбола никто не отменял.

Шунин — лучший игрок матча. Будем работать с нападающими, моменты нужно забивать.

"Ахмат" остался в лиге по дополнительным показателям. Мы не делали покупок и меняем игру постепенно.

Сегодня мы полностью переиграли команду, если говорить без сарказма. Если бы не Шунин, то матч закончился ещё в первом тайме.

У "Динамо" были стандарты. Мы будем работать над реализацией, чтобы забивать. Также надеемся на усиление.

Вы посмотрите, сколько раз московская команда побеждала в матчах без удалений и пенальти?

Пересмотрите игру "Динамо" с "Локомотивом" из Тбилиси. Удачи в следующих еврокубках, всего хорошего, до свидания», — передаёт слова Талалаева «Чемпионат». 0