«Краснодар» — ПАОК: счет матча 2:1, обзор голов

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над греческимсо счетом 2:1.

Уже нап 7-й минуте матча ПАОК получил право на пенальти. После дальнего удара Шваба мяч в штрафной хозяев попал в руку Кайо Панталеана, и арбитр, посмотрев повтор, назначил 11-метровый.

Пелькас с разбега мощно пробил низом по центру, и Сафонов парировал удар, а на добивание никто из греков не успел.

Счет в матче на 33-й минуте открыли гости. Живкович с левого фланга ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, а опередивший всех Пелькас переправил его в сетку.

Спустя пять минут в ворота греческого клуба был нахзначен пенальти. Кабелла прошёл с мячом в штрафную и долго укрывал его корпусом, в итоге получив по ногам от пошедшего в подкат Яннулиса.

Классон, как и Пелькас в начале матча, пробил по центру, но не так сильно и с подрезкой, так что Живкович успел упасть в угол ворот.

А на 70-й минуте Берг получил мяч в штрафной после навеса Петрова и технично перебросил Живковича «свечкой», после чего Кабелла спокойно переправил мяч в пустые ворота ПАОКа.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Краснодар — ПАОК 2:1 Голы: 0:1 Димитриос Пелькас (33'), 1:1 Виктор Классон (пенальти) (39'), 2:1 Реми Кабелла (70') Краснодар: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Кристиан Рамирес, Кайо, Сергей Петров, Реми Кабелла (Даниил Уткин, 81'), Кристофер Ольссон, Тонни Триндаде Вильена, Вандерсон (Магомед-Шапи Сулейманов, 86'), Виктор Классон, Маркус Берг ПАОК: Zivko Zivkovic, Сверрир Инги Ингасон, Fernando Varela, Jose Angel Crespo, Иоаннис Михайлидис, Omar El Kaddouri, Андрия Живкович, Штефан Шваб, Димитрис Яннулис, Димитриос Пелькас (Diego Biseswar, 79'), Христос Дзолис (Karol Swiderski, 84') Предупреждения: Кайо (6'), Штефан Шваб (8'), Виктор Классон (55'), Jose Angel Crespo (75'), Маркус Берг (88'), Кристофер Ольссон (90'), Сверрир Инги Ингасон (90')

Ответная встреча раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 сентября в Салониках на стадионе «Тумба». 0