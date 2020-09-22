«Краснодар» — ПАОК: счет матча 2:1, обзор голов

Уже нап 7-й минуте матча ПАОК получил право на пенальти. После дальнего удара Шваба мяч в штрафной хозяев попал в руку Кайо Панталеана, и арбитр, посмотрев повтор, назначил 11-метровый.
Пелькас с разбега мощно пробил низом по центру, и Сафонов парировал удар, а на добивание никто из греков не успел.
Счет в матче на 33-й минуте открыли гости. Живкович с левого фланга ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, а опередивший всех Пелькас переправил его в сетку.
Спустя пять минут в ворота греческого клуба был нахзначен пенальти. Кабелла прошёл с мячом в штрафную и долго укрывал его корпусом, в итоге получив по ногам от пошедшего в подкат Яннулиса.
Классон, как и Пелькас в начале матча, пробил по центру, но не так сильно и с подрезкой, так что Живкович успел упасть в угол ворот.
А на 70-й минуте Берг получил мяч в штрафной после навеса Петрова и технично перебросил Живковича «свечкой», после чего Кабелла спокойно переправил мяч в пустые ворота ПАОКа.
Ответная встреча раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 сентября в Салониках на стадионе «Тумба». 0