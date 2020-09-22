«Урал» объявил о расставании с защитником

«Урал» на своем официальном сайте объявил о расставании с защитником

Екатеринбургский клуб и футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

28-летний футболист перешел в «Урал» летом 2017 года. В составе команды он провел 55 матчей в РПЛ, отметившись 3 забитыми мячами.

«Ароян сейчас в таком возрасте, ему нужно играть. У нас он получал последнее время мало игровой практики.

Вараздат решил уйти, мы не стали этому препятствовать. Он очень порядочный человек и очень многое сделал для нас», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов. 0