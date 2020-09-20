Вольфсбург — Байер (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Байер» — «Вольфсбург» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.75.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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