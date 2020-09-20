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    Остановит ли «Байер» победную серию «Вольфсбурга»?

    «Вольфсбург» — «Байер». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Бундеслиги 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Байер»
    «Вольфсбург» выиграл шесть прошлых матчей
    В первом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Байер». Игра пройдет на стадионе «Фольксваген Арена» 20 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Байер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Сентября 2020 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 19:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.50
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    «Вольфсбург»

    Прошлый чемпионат Германии «волки» завершили на седьмой позиции, отстав от шестой строки, которая сразу дает право на групповой этап, всего на три очка.

    В межсезонье «зелено-белые» провели пять спаррингов, выиграв в трех из них при одной мировой и одном фиаско.

    В новом сезоне «Вольфсбург» уже провел два поединка. Сперва он разгромил в Кубке Германии на выезде низшелиговый клуб «Фюрстенвальде» — 4:1.

    В еще одной игре он клуб разгромил албанский «Кукеси» (4:0) на выезде. Таким образом, его победная серия во всех турнирах составляет шесть матчей.

    «Байер»

    «Байер» закончил прошлый сезон Бундеслиги на 5-й строчке таблицы при разнице мячей 61-44. В последних матчах он победил дома «Кельн» (3:1), проиграл на выезде «Герте» (0:2) и на своем поле справился с «Майнцем» (1:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В начале июля Леверкузенцы проиграли в финале Кубка Германии «Баварии» со счетом 2:4. Затем «Аптекари» завершили сезон в Лиге Европы, уступив в четвертьфинале «Интеру» (1:2).

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    В межсезонье команда разошлась миром с «Андерлехтом» (1:1) в товарищеской встрече. В новой кампании коллектив разгромил в Кубке Германии «Айнтрахт» Нордерштедт (7:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0

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    «Вольфсбург» — «Байер». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Бундеслиги 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75
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