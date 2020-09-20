Наумов: В «Локомотиве» топорные менеджеры, по Миранчуку все сделали неправильно

Бывший президент «Локомотива»считает, что руководство «железнодорожников» показало свою некомпетентность в ситуации с переходомв итальянскую «Аталанту».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» получил за Миранчука 14,5 миллиона евро.

«По Миранчуку сделали все неправильно — от и до. И видно, что в "Локомотиве" сейчас, извините за грубое слово, топорные менеджеры.

Для чего вы продаете своего лучшего игрока? Почему годом раньше не подписали с ним новый контракт? Нужно было на улучшенных условиях переподписать его лет на пять, заложив хорошие отступные. Они же видели, что это за игрок.

Ничего не сделали, только раскричались, что будут продавать в Европу. В результате копейки получили за Алексея. Это же просто смешно», — сказал Наумов «Известиям». 0