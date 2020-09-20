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    Наумов: В «Локомотиве» топорные менеджеры, по Миранчуку все сделали неправильно

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что руководство «железнодорожников» показало свою некомпетентность в ситуации с переходом Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» получил за Миранчука 14,5 миллиона евро.

    «По Миранчуку сделали все неправильно — от и до. И видно, что в "Локомотиве" сейчас, извините за грубое слово, топорные менеджеры.

    Для чего вы продаете своего лучшего игрока? Почему годом раньше не подписали с ним новый контракт? Нужно было на улучшенных условиях переподписать его лет на пять, заложив хорошие отступные. Они же видели, что это за игрок.

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    • Ничего не сделали, только раскричались, что будут продавать в Европу. В результате копейки получили за Алексея. Это же просто смешно», — сказал Наумов «Известиям». 0

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