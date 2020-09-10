ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя реванша. Главные вопросы перед стартом сезона АПЛ 2020/21
  • 19:36
    • Миранчук отказался от выгодной зарплаты в «Локо» ради перехода в «Аталанту»
  • 16:37
    • Бьелса продолжит тренировать «Лидс»
  • 18:17
    • «Сибирь» по буллитам уступила ЦСКА
  • 17:22
    • «Рубин» получил два предложения по Кварацхелии
  • 16:50
    • Лапорта будет вновь баллотироваться на пост президента «Барселоны»
    Все новости спорта

    Миранчук отказался от выгодной зарплаты в «Локо» ради перехода в «Аталанту»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Аталанта Серия A Футбол Италии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник Алексей Миранчук объяснил, почему решил перейти из «Локомотива» в «Аталанту», несмотря на том, что в московском клубе ему предлагали большую зарплату.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Знал, что предлагают больше. Четыре миллиона за сезон? Это много ты сказал. Но в "Аталанте", конечно, намного меньше.

    Честно скажу, я даже об этом не думал. Я что-то теряю? Я решил для себя, что хочу выйти из зоны комфорта. Мало людей таких.

  • «Аталанта» официально объявила о переходе Миранчука
  • Читайте по теме

    • Я много где читал, что "Миранчук только говорит, что хочет где-то играть в Европе, а сам ничего не делает для этого". Хотя я не доказываю что-то им. Хочу для себя что-то попробовать», — рассказал Миранчук в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Ланс» перед изнуренным «короной» ПСЖ?
  • «Ланс» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Как сыграют в Лиге Европы эстонский и словенский клубы?
  • «Нымме Калью» — «Мура 05». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Зверев впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема»?
  • Карреньо-Буста — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.80
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Мура 05
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бордо — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уотфорд — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Леганес — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры