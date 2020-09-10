Миранчук отказался от выгодной зарплаты в «Локо» ради перехода в «Аталанту»

Полузащитникобъяснил, почему решил перейти из «Локомотива» в «Аталанту», несмотря на том, что в московском клубе ему предлагали большую зарплату.

«Знал, что предлагают больше. Четыре миллиона за сезон? Это много ты сказал. Но в "Аталанте", конечно, намного меньше.

Честно скажу, я даже об этом не думал. Я что-то теряю? Я решил для себя, что хочу выйти из зоны комфорта. Мало людей таких.

Я много где читал, что "Миранчук только говорит, что хочет где-то играть в Европе, а сам ничего не делает для этого". Хотя я не доказываю что-то им. Хочу для себя что-то попробовать», — рассказал Миранчук в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. 0